Госстат обнародовал данные о доле регионов в ВВП Украины

Государственная служба статистики обнародовала окончательные данные о валовом региональном продукте в Украине за 2017 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, номинальный ВВП в фактических ценах за 2017 год составляет 2 трлн 983 млрд 882 млн грн или 70233 грн на однго человека.

Самую большую долю в ВВП занимает город Киев (23,4%). Далее идут Днепропетровская (10,5%), Харьковская (6,3%), Донецкая (5,6%) и Киевская 5,3% области.

В конце списка находятся Луганская (1,0%) и Черновицкая (1,0%) области.

Госстат не учитывал данные с оккупированных Россией территорий.

Доля региона, в % к итогу:

Данные: Госстат

Напомним, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году вырос на 3,3% в сравнении с 2017 годом. В 2017 году рост был на уровне 2,5%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Министерства экономического развития и торговли, уровень теневой экономики Украины в январе-сентябре 2018 года составил 32% от официального ВВП, что на 1 п.п. меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.