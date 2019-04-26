Госстат назвал регионы с самыми высокими и самыми низкими доходами

Государственная служба статистики обнародовала данные о доходах и расходах населения по регионам в 2018 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, доходы населения Украины в 2018 году составляли 3,219 трлн грн, в расчете на одного человека - 57,9 тыс. грн. Реальные доходы (с учетом инфляции) за год увеличились на 9,9%.

Самый высокий уровень дохода зафиксирован в Киеве - 141,2 тыс грн на человека, что в 2,4 раза выше, чем в целом по стране. Еще шесть областей имеют доход выше среднего по стране - Днепропетровская - 72,9 тыс. грн, Запорожская - 67,9 тыс. грн, Киевская - 63,5 тыс. грн, Одесская - 61,2 тыс. грн, Полтавская - 60,2 тыс. грн, Харьковская - 60,1 тыс. грн.

Самые низкие доходы в Донецкой (31,9 тыс. грн) и Луганской (20,6 тыс. грн) областях.

Данные: Госстат

Напомним, по данным Госстата за 2017 год наибольшую долю в ВВП занимает город Киев (23,4%). Далее идут Днепропетровская (10,5%), Харьковская (6,3%), Донецкая (5,6%) и Киевская 5,3% области.

Самый большой ВВП на одного человека зафиксирован в Киеве (238,6 тыс. грн), что в 3,4 раза больше, чем в целом по стране (70,2 тыс. грн).