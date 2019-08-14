Названы продукты, которые больше всего подешевели за месяц

Фото: продажа овощей и фруктов (РБК-Украина)

Овощи сезонно дешевеют, цены на яблоки повышаются

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в июле 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, в июле больше всего подешевела свекла - на 42,1% до 11,4 грн за кг (с начала подорожала на 4,6%), цены на лук снизились на 34,8% до 12,2 грн за кг (с начала года снизились на 27,4%), цены на морковь снизились на 20,9% до 16,3 грн за кг (с начала года выросли на 35,8%), цены на картофель за месяц снизились на 11,6% до 15,3 грн за кг (с начала года выросли на 91,3%).

В то же время в июле яйца подорожали на 15,8% до 14,4 грн за десяток (с начала года подешевели на 41,5%), яблоки подорожали на 13,4% до 16,9 грн за кг (с начала года на 83,7%).

По данным Госстата, с начала года сигареты премиум-класса подорожали на 11,4% до 44,1 грн за пачку, а цены на водку выросли на 1,3% до 91,8 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 10,6% до 16,7 грн за бутылку.

Среди товаров больше всего подешевел газ сжиженный для автомобилей - на 10,3% до 13,0 грн. Кроме того, цены на бензин А-95 с начала года снизились до 4,3% до 29,1 грн за литр.

В то же время проезд в городском транспорте подорожал с начала года на 13,6% до 5,0 грн в среднем за билет.

Цены на большинство других товаров находятся в пределах или чуть выше инфляции, которая с начала года составляет 3,0%.

Как сообщало РБК-Украина, среди продовольственных товаров в 2018 году больше всего подорожали овощи. Цены на лук выросли за год на 208%, на капусту на 103%. Свекла подорожала на 73%, морковь - на 77%, картофель - на 33%.