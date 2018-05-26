Госстат фиксирует рост объема нефинансовых услуг

Эксперты утверждают, что такой показатель подтверждает тенденцию усиления экономики

Государственная служба статистики Украины по итогам первого квартала 2018 года зафиксировала рост объема нефинансовых услуг, реализованных потребителям на 3% - до 177,8 млрд грн. Об этом сообщает "Урядовый портал".

"При этом почти 22% этого объема - это услуги населению. Как утверждают эксперты, такой показатель подтверждает тенденцию усиления экономики", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в I квартале 2018 года по сравнению с I кварталом 2017 года увеличился на 3,1%, а по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) - увеличился на 0,9%.