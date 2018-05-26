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Госстат фиксирует рост объема нефинансовых услуг

НовостиЭкономика    26.05.2018 - 08:24
Статистика (коллаж РБК-Украина)
Статистика (коллаж РБК-Украина)

Эксперты утверждают, что такой показатель подтверждает тенденцию усиления экономики

Государственная служба статистики Украины по итогам первого квартала 2018 года зафиксировала рост объема нефинансовых услуг, реализованных потребителям на 3% - до 177,8 млрд грн. Об этом сообщает "Урядовый портал".

"При этом почти 22% этого объема - это услуги населению. Как утверждают эксперты, такой показатель подтверждает тенденцию усиления экономики", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в I квартале 2018 года по сравнению с I кварталом 2017 года увеличился на 3,1%, а по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) - увеличился на 0,9%.

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Теги публикации: Государственная служба статистики, экономика  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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