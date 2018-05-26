Держстат фіксує зростання обсягу нефінансових послуг

Експерти стверджують, що такий показник підтверджує тенденцію щодо пожвавлення економіки

Державна служба статистики України за підсумками першого кварталу 2018 року зафіксувала зростання обсягу нефінансових послуг, реалізованих споживачам на 3% - до 177,8 млрд грн. Про це повідомляє "Урядовий портал".

"При цьому майже 22% цього обсягу - це послуги населенню. Як стверджують експерти, такий показник підтверджує тенденцію щодо пожвавлення економіки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) у I кварталі 2018 року порівняно з I кварталом 2017 року збільшився на 3,1%, а порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) - збільшився на 0,9%.