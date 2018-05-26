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Держстат фіксує зростання обсягу нефінансових послуг

НовиниЕкономіка    26.05.2018 - 08:24
Статистика (колаж РБК-Україна)
Статистика (колаж РБК-Україна)

Експерти стверджують, що такий показник підтверджує тенденцію щодо пожвавлення економіки

Державна служба статистики України за підсумками першого кварталу 2018 року зафіксувала зростання обсягу нефінансових послуг, реалізованих споживачам на 3% - до 177,8 млрд грн. Про це повідомляє "Урядовий портал".

"При цьому майже 22% цього обсягу - це послуги населенню. Як стверджують експерти, такий показник підтверджує тенденцію щодо пожвавлення економіки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) у I кварталі 2018 року порівняно з I кварталом 2017 року збільшився на 3,1%, а порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) - збільшився на 0,9%.

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Теги публікації: Державна служба статистики, экономика  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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