Госспецсвязи объяснила механизм возобновления связи в Киевской области
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины поделилась оперативными данными о работе мобильной связи, интернета и цифрового телевидения в регионах, в частности, и на освобожденной от оккупантов Киевщине.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Telegram-канал ведомства.
За прошедшие сутки ситуация с мобильной связью по стране существенных изменений не претерпела. В Киевской области только началась подготовка к возобновлению сети.
"Местным властям Киевщины передан перечень определенных операторами объектов, на которые должны попасть специалисты для восстановления связи в регионе. После проверки таких объектов на наличие мин и других возможных опасностей специалисты начнут работу по восстановлению сети", – говорится в сообщении.
В Луганской области удалось восстановить возможность звонить на номер 102. Силами операторов обеспечили маршрутизацию звонков для обращений в полицию.
Кроме того, враг не оставляет попыток проводить информационные операции. Вместо ряда заблокированных пропагандистских сайтов россияне запустили новые. Как следствие, регулятор издал распоряжение "по блокированию операторами и провайдерами почти сотни новых сайтов".
К слову, Anonymous слили в открытый доступ данные 120 тысяч российских оккупантов.
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