ru ua
Вс, 03 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Госспецсвязи объяснила механизм возобновления связи в Киевской области

Новина українською →
Киевская область, Воскресенье 03 апреля 2022 15:21
Госспецсвязи объяснила механизм возобновления связи в Киевской области Фото: В Киевской области пока не возобновили связь (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины поделилась оперативными данными о работе мобильной связи, интернета и цифрового телевидения в регионах, в частности, и на освобожденной от оккупантов Киевщине.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Telegram-канал ведомства.

За прошедшие сутки ситуация с мобильной связью по стране существенных изменений не претерпела. В Киевской области только началась подготовка к возобновлению сети.

"Местным властям Киевщины передан перечень определенных операторами объектов, на которые должны попасть специалисты для восстановления связи в регионе. После проверки таких объектов на наличие мин и других возможных опасностей специалисты начнут работу по восстановлению сети", – говорится в сообщении.

В Луганской области удалось восстановить возможность звонить на номер 102. Силами операторов обеспечили маршрутизацию звонков для обращений в полицию.

Кроме того, враг не оставляет попыток проводить информационные операции. Вместо ряда заблокированных пропагандистских сайтов россияне запустили новые. Как следствие, регулятор издал распоряжение "по блокированию операторами и провайдерами почти сотни новых сайтов".

К слову, Anonymous слили в открытый доступ данные 120 тысяч российских оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Госспецсвязи Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
39-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
39-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой