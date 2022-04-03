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Держспецзв'язку пояснила механізм відновлення зв'язку в Київській області

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Київська область, Неділя 03 квітня 2022 15:21
Держспецзв'язку пояснила механізм відновлення зв'язку в Київській області Фото: У Київській області наразі не відновили зв'язок (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України поділилася оперативними даними щодо роботи мобільного звʼязку, інтернету та цифрового телебачення в регіонах, зокрема, і на звільненій від окупантів Київщині.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Telegram-канал відомства.

За минулу добу ситуація з мобільним зв'язком по країні суттєвих змін не зазнала. У Київській області наразі лише почалася підготовка до відновлення мережі.

"Місцевій владі Київщини передано перелік визначених операторами об’єктів, на які мають потрапити фахівці для відновлення зв’язку в регіоні. Після перевірки таких об’єктів на наявність мінувань та інших ймовірних небезпек фахівці розпочнуть роботу з відновлення мережі", – йдеться в повідомленні.

Натомість на Луганщині вдалося відновити можливість телефонувати на номер 102. Силами операторів забезпечили маршрутизацію дзвінків задля звернень до поліції.

Окрім того, ворог не покидає спроб проводити інформаційні операції. Замість низки заблокованих пропагандистських сайтів росіяни запустили нові. Як наслідок, регулятор видав розпорядження "щодо блокування операторами та провайдерами майже сотні нових сайтів".

До слова, Anonymous злили у відкритий доступ дані 120 тисяч російських окупантів.

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