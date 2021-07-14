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Госспецсвязи обнаружила фейковый "сайт президента Украины"

Автор: РБК-Украина

В Государственной службе спецсвязи заявили об обнаружении фишингового сайта, который имитирует вебсайт официального интернет-представительства президента Украины. Ресурс уже заблокировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

Сайт зарегистрирован одним из крупнейших в России регистраторов доменных имен и хостинг провайдеров www.reg.ru. Он использовался для проведения кибератак и распространения вредоносного ПО.

"Сейчас специалистами Госспецсвязи проведена работа по блокировке фишингового сайта", - говорится в сообщении.

Фишинговые сайты имитируют вебсайты органов государственной власти, известных брендов и компаний. Они повторяют графическое оформление и структуру реальных сайтов, но отличаются от действительного доменного имени.

На фишинговых вебсайтах размещаются ссылки, по которым на компьютер пользователя загружаются файлы с вредоносным программным обеспечением. Киберпреступники это делают с целью получения данных пользователей, распространения вредоносного программного обеспечения, загрузки вирусов на компьютеры.

"Если вы получали письмо с ссылкой на фишинговый сайт һХХр://president.gov.ru.administration.vakansiyi.administration.president.gov-ru[.]info/, а тем более – открывали указанный файл, нужно немедленно проверить факт наличия указанных в индикаторах компрометации файлов на вашем компьютере, и удалить их", - предупреждают в Госспецсвязи.

Ранее сообщалось, что официальные веб-сайты офиса президента и Службы безопасности Украины подверглись кибератаке.

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Госспецсвязи