Госспецсвязь реформируют. Зеленский подписал решение СНБО

В частности, президент поручил Кабинету министров обеспечить реализацию Концепции реформирования Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Согласно концепции, которую предложил СНБО, реализация реформирования Госспецсвязи позволит:
обеспечить предоставление надежного, безопасного и своевременного специальной связи в мирное время, в условиях чрезвычайного положения и в особый период;
усилить контроль за деятельностью Госспецсвязи и повысить уровень доверия общества к ее деятельности;
расширить функциональные возможности Национальной телекоммуникационной сети, что позволит обеспечить интеграцию систем специальной связи и унификацию защищенных электронных коммуникаций различных госорганов в общем сфере безопасности контуре с использованием современных технологий;
расширить направления сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью получения полноправного членства Украины в НАТО;
обеспечить выполнение национальных обязательств по аккредитации по вопросам безопасности национальных коммуникационно-информационных систем, в которых обрабатывается информация НАТО с ограниченным доступом;
внедрить механизмы государственно-частного партнерства в сфере кибербезопасности;
защитить национальные интересы в сфере безопасности и обороны, снизить негативное влияние внешних и внутренних факторов на телекоммуникационные системы управления государством, обеспечить киберзащиту информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры, уменьшить потери личного состава, вооружения и военной техники;
обеспечить на должном уровне подготовку специалистов по защите информации, киберзащиты (кибербезопасности)
повысить надежность, оперативность доставки корреспонденции, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, служебную информацию, официальной корреспонденции и дипломатической почты.