Держспецзв'язок реформують. Зеленський підписав рішення РНБО

Зокрема, президент доручив Кабінету міністрів забезпечити реалізацію Концепції реформування Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Згідно з концепцією, яку запропонувала РНБО, реалізація реформування Держспецзв'язку дозволить:
забезпечити надання надійного, безпечного та своєчасного спеціального зв'язку в мирний час, в умовах надзвичайного стану та в особливий період;
посилити контроль за діяльністю Держспецзв'язку та підвищити рівень довіри суспільства до її діяльності;
розширити функціональні можливості Національної телекомунікаційної мережі, що дозволить забезпечити інтеграцію систем спеціального зв'язку та уніфікацію захищених електронних комунікацій різних держорганів у загальній сфері безпеки контурі з використанням сучасних технологій;
розширити напрямки співпраці з Організацією Північноатлантичного договору з метою отримання повноправного членства України в НАТО;
забезпечити виконання національних зобов'язань з акредитації з питань безпеки національних комунікаційно-інформаційних систем, в яких обробляється інформація НАТО з обмеженим доступом;
впровадити механізми державно-приватного партнерства у сфері кібербезпеки;
захистити національні інтереси у сфері безпеки і оборони, знизити негативний вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на телекомунікаційні системи управління державою, забезпечити кіберзахист інформаційних ресурсів і об'єктів критичної інфраструктури, зменшити втрати особового складу, озброєння і військової техніки;
забезпечити на належному рівні підготовку фахівців із захисту інформації, кіберзахисту (кібербезпеки)
підвищити надійність, оперативність доставки кореспонденції, що містить відомості, що становлять державну таємницю, службову Інформацію, офіційної кореспонденції та дипломатичної пошти.