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Держспецзв'язок реформують. Зеленський підписав рішення РНБО

Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про реформування Держспецзв'язку. Відповідний указ глава держави підписав 22 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

Зокрема, президент доручив Кабінету міністрів забезпечити реалізацію Концепції реформування Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Згідно з концепцією, яку запропонувала РНБО, реалізація реформування Держспецзв'язку дозволить:

  • забезпечити надання надійного, безпечного та своєчасного спеціального зв'язку в мирний час, в умовах надзвичайного стану та в особливий період;
  • посилити контроль за діяльністю Держспецзв'язку та підвищити рівень довіри суспільства до її діяльності;
  • розширити функціональні можливості Національної телекомунікаційної мережі, що дозволить забезпечити інтеграцію систем спеціального зв'язку та уніфікацію захищених електронних комунікацій різних держорганів у загальній сфері безпеки контурі з використанням сучасних технологій;
  • розширити напрямки співпраці з Організацією Північноатлантичного договору з метою отримання повноправного членства України в НАТО;
  • забезпечити виконання національних зобов'язань з акредитації з питань безпеки національних комунікаційно-інформаційних систем, в яких обробляється інформація НАТО з обмеженим доступом;
  • впровадити механізми державно-приватного партнерства у сфері кібербезпеки;
  • захистити національні інтереси у сфері безпеки і оборони, знизити негативний вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на телекомунікаційні системи управління державою, забезпечити кіберзахист інформаційних ресурсів і об'єктів критичної інфраструктури, зменшити втрати особового складу, озброєння і військової техніки;
  • забезпечити на належному рівні підготовку фахівців із захисту інформації, кіберзахисту (кібербезпеки)
  • підвищити надійність, оперативність доставки кореспонденції, що містить відомості, що становлять державну таємницю, службову Інформацію, офіційної кореспонденції та дипломатичної пошти.
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