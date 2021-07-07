Госсекретарь США: у реформ в Украине есть поддержка народа, но борьба с коррупцией должна быть в приоритете

Восстановление доверия граждан к власти является важнейшей задачей для Украины сегодня. Ответственность и отчетность власти, а также борьба с коррупцией больше всего будут способствовать этому.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкен во время онлайн выступления на "Конференции реформ в Украине", которая 7-8 июля проходит в Вильнюсе.

"Власть становится новаторской, мобильной, подотчетной гражданам. Работает прозрачный механизм в сфере государственных закупок, благодаря которому дешевеют товары и услуги, уменьшается коррупция и растут возможности для и средних предприятий", - сказал Блинкен.

Глава Госдепа очертил пять ключевых направлений, на которых Украина должна сосредоточиться, чтобы достичь результатов. Это - принятие законопроектов о Высшем совете правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей, решения процедурных вопросов во время конкурса на руководящие должности в НАБУ и САП, реформа корпоративного управления по стандартам ОЭСР, реформа правоохранительных органов, а также борьба с коррупцией.

По словам Блинкена, противодействие коррупции должно оставаться приоритетом для Украины. При этом, Госсекретарь США отметил успешные примеры борьбы с коррупцией. В частности, он обратил внимание на работу в этом направлении председателя Фонда государственного имущества Украины:

"Дмитрий Сенниченко на своей должности не только начал существенные реформы в отношении государственных предприятий, но и приложил усилия по вопросам приватизации. Ему предложили 5 млн долларов за назначение директора Одесского припортового завода. Однако он обратился в правоохранительные органы, что привело ко многим арестам, совершенным НАБУ. Он также придерживался честности и порядочности в вопросе назначения на должность руководителя ОПЗ. Вот как надо бороться с коррупцией", - сказал Блинкен.

Кроме того, он напомнил об опыте Министерства цифровой трансформации Украины и положительное влияние диджитализации, цифровизация государственных услуг для граждан и бизнеса.

"Это регистрация бизнеса, выдача разрешений на застройку, а также распространение доступа к оцифровке. Это дает возможность публично получать информацию для анализа схем злоупотреблений и предотвращать их", - резюмировал он.