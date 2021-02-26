Госсекретарь США призвал Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над Крымом

Он убежден, что растущая милитаризация Крымского полуострова имеет последствия далеко за пределами Украины, угрожая общей безопасности мира.

"Мы подтверждаем основную истину: Крым - это Украина... Мы призываем Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма, освободить всех украинских политических заключенных, которых она несправедливо удерживает, и вернуть полный контроль над полуостровом Украине", - говорится в заявлении.

Блинкен добавил, что санкции США в отношении России в ответ на ее агрессию на востоке Украины и захват Крыма останутся в силе до тех пор, пока Россия "не изменит курс".

Также США приветствуют новую инициативу Украины, Крымскую платформу, и надеются на продолжение сотрудничества с Украиной и союзниками в целях прекращения российской оккупации Крымского полуострова и агрессии на востоке Украины.