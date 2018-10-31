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Держсекретар США закликав коаліцію зупинити авіанальоти в Ємені

Новини » Політика    31.10.2018 - 06:59
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Помпео закликав арабську коаліцію зупинити бойові дії

Держсекретар США Майк Помпео закликав арабську коаліцію на чолі з Саудівською Аравією зупинити бойові дії в Ємені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він зазначив, що повстанці-хуситы, підтримувані Іраном, повинні припинити завдавати ракетні удари по Саудівській Аравії і Об'єднаним Арабським Еміратам. За словами Помпео, переговори під керівництвом ООН про припинення громадянської війни в Ємені почнуться в листопаді.

Як повідомляється, з 2014 року в Ємені тривають зіткнення урядової армії з повстанцями-хуситами. У 2015 році на єменську територію увійшла арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією, підтримавши урядові війська.

Заступник генсекретаря з гуманітарних питань ООН Марк Лоукок у вересні 2018 року зазначав, що Ємен стоїть на порозі гуманітарної катастрофи через погіршення становища в республіці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що щонайменше 16 людей загинули внаслідок авіаційного удару коаліції на чолі з Саудівською Аравією по портовому місту Ємену Ходейда.

Бомби потрапили в завод по упаковці овочів. За даними медиків, в ході авіаудару ще 12 осіб отримали поранення. Всі жертви були робітниками заводу.

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