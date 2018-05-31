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Держсекретар США і Кім Ен Чхоль обговорюють підготовку саміту в Сінгапурі

НовиниПолітика    31.05.2018 - 03:52
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Майк Помпео і Кім Ен Чхоль почали зустріч в Нью-Йорку

Держсекретар США Майк Помпео і завідувач відділом єдиного фронту трудової партії КНДР Кім Ен Чхоль почали зустріч в Нью-Йорку. Про це повідомляє телекомпанія CNN.

Так, співрозмовники обговорюють підготовку саміту в Сінгапурі. Після переговорів за робочою вечерею вони проведуть ще дві зустрічі в четвер, на яких буде обговорюватися питання про можливість проведення зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кін Чен Ина.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сингапур прибула делегація з Північної Кореї, щоб підготуватися до запланованої зустрічі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Раніше представники Сполучених Штатів на чолі з заступником начальника оперативного штабу Білого дому Джо Хагином вилетіли в Сингапур з бази Військово-повітряних сил США Іокота в Токіо (Японія).

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, КНДР, переговори, Нью-Йорк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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