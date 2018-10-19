Держсекретар США дав Саудівській Аравії 72 години на розслідування справи Хашкаджи

Помпео поставив ультиматум Саудівській Аравії
Державний секретар США Майк Помпео дав Саудівській Аравії 72 години на завершення розслідування справи про вбивство журналіста Джамаля Хашкаджи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Крім того, держсекретар висловив свій ультиматум під час візиту до Саудівської Аравії. Так, за даними видання, Помпео зустрівся з принцом Саудівської Аравії і заявив, що йому потрібно "володіти" ситуацією.
Помпео також додав, що терміни розслідування "підтискають" через зростаючий міжнародний тиск на королівство.
Повідомляється, що Помпео заявив, що у разі якщо справа Хашкаджи не буде вирішена, це зашкодить іміджу Саудівської Аравії на світовій арені.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі тіло вбитого журналіста Хашкаджи було розчленоване.
Як писало РБК-Україна, журналіст The Washington Post Хашкаджи пропав 2 жовтня після відвідин генконсульства Саудівської Аравії в Стамбулі.