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Госсекретарь США Блинкен: Лукашенко - последний диктатор Европы

Автор: Роман Тверденко

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко является последним диктатором Европы. А США будут добиваться освобождения всех политзаключенных в стране.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Сегодня, 8 марта, состоялось вручение наград Госдепартамента США за гражданское мужество женщинам во всем мире. В ходе него Блинкен напомнил, что в Беларуси до сих пор находится под арестом одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова. Он подчеркнул, что Штаты будут добиваться ее освобождения и напомнил об участии женщин в борьбе против Лукашенко.

"В преддверии президентских выборов, состоявшихся в прошлом году, она мобилизовала женщин по всей стране, чтобы протестовать против правления Александра Лукашенко - последнего диктатора Европы", - сказал Блинкен.

Напомним, Мария Колесникова уже несколько месяцев находится в СИЗО в Минске. Ее подозревают в публичных призывах к свержению власти.

Ранее сообщалось, что Алесандр Лукашенко считает, что оппоненты власти стремятся все делать для того, чтобы сломать страну. Якобы их главная цель - президент.

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