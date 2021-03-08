Держсекретар США Блінкен: Лукашенко - останній диктатор Європи

Сьогодні, 8 березня, відбулося вручення нагород Держдепартаменту США за громадянську мужність жінкам в усьому світі. В ході нього Блінкен нагадав, що в Білорусі до цих пір знаходиться під арештом одна з лідерів опозиції Марія Колесникова. Він підкреслив, що Штати будуть домагатися її звільнення і нагадав про участь жінок у боротьбі проти Лукашенка.

"Напередодні президентських виборів, що відбулися в минулому році, вона мобілізувала жінок по всій країні, щоб протестувати проти правління Олександра Лукашенка - останнього диктатора Європи", - сказав Блінкен.