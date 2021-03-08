Держсекретар США Блінкен: Лукашенко - останній диктатор Європи

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко є останнім диктатором Європи. А США будуть домагатися звільнення всіх політв'язнів в країні.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Сьогодні, 8 березня, відбулося вручення нагород Держдепартаменту США за громадянську мужність жінкам в усьому світі. В ході нього Блінкен нагадав, що в Білорусі до цих пір знаходиться під арештом одна з лідерів опозиції Марія Колесникова. Він підкреслив, що Штати будуть домагатися її звільнення і нагадав про участь жінок у боротьбі проти Лукашенка.
"Напередодні президентських виборів, що відбулися в минулому році, вона мобілізувала жінок по всій країні, щоб протестувати проти правління Олександра Лукашенка - останнього диктатора Європи", - сказав Блінкен.
Нагадаємо, Марія Колесникова вже кілька місяців перебуває в СІЗО в Мінську. Її підозрюють у публічних закликах до повалення влади.
Раніше повідомлялося, що Олександр Лукашенко вважає, що опоненти влади прагнуть все робити для того, щоб зламати країну. Нібито їх головна мета - президент.