Госресурсы на расследование дела о Томосе были потрачены впустую, - адвокат Порошенко

После закрытия ГБР так называемого "церковного" дела против Петра Порошенко остается неясным, кто ответит за трату госресурсов на его расследование,

Об этом написал адвокат Порошенко Игорь Головань в своем блоге на "Украинской правде".

"Более восьми месяцев ГБР почти в полном составе искало признаки разжигания религиозной вражды и ненависти (по так называемому делу о Томосу об автокефалии Православной церкви Украины, - ред.). Не нашли. Даже признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 161 УК Украины, не выявили", - пишет адвокат.

Он подчеркивает, если бы ГБР действительно руководствовалась в своей деятельности законом, дело о Томосе закрыли бы через несколько дней после регистрации.

Однако, сообщив о закрытии производства, и.о. директора ГБР Соколов ничего не сказал о том, кто же понесет ответственность "за многомесячные траты государственных ресурсов на "расследование" явно пустой дела", добавляет Головань.

Адвокат также отмечает, что следователям придется отвечать за многочисленных нарушений закона, и по многим статьям Уголовного кодекса.

"В частности, по ст. 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля), 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности). И это далеко не все", - резюмирует Головань.

Напомним, ранее сообщалось, что дело "Ленинской кузницы" против пятого президента Петра Порошенко тоже было закрыта.

Кроме того: руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий заявил, что на него оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств на Порошенко.