Держресурси на розслідування справи про Томос були витрачені даремно, - адвокат Порошенко

Після закриття ГБР так званої "церковної" справи проти Петра Порошенка залишається неясним, хто відповість за трату держресурсів на його розслідування,

Про це написав адвокат Порошенка Ігор Головань у своєму блозі на "Українській правді".

"Понад вісім місяців ДБР мало не у повнім складі шукало ознаки розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті (у так званій справі стосовно Томосу про автокефалію Православної церкви України, - ред.). Не знайшли. Навіть ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 161 КК України, не виявили", - пише адвокат.

Він наголошує, якби ДБР дійсно керувалася у своїй діяльності законом, справу про Томос закрили б через кілька днів після реєстрації.

Однак, повідомивши про закриття провадження, в.о. директора ДБР Соколов нічого не сказав про те, хто ж понесе відповідальність "за багатомісячне марнування державних ресурсів на "розслідування" явно порожньої справи", додає Головань.

Адвокат також зазначає, що слідчим доведеться відповідати через численні порушення закону, і за багатьма статтями Кримінального кодексу.

"Зокрема, за ст. 344 (втручання у діяльність державного діяча), 372 (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності). І це далеко не все", - резюмує Головань.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що справа "Ленінської кузні" проти п’ятого президента Петра Порошенка теж закрита.

Крім того: керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань Олег Корецький заявив, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень на Порошенка.