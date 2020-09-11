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Госрегуляторслужба: унификация платы за порожний пробег - это очередное повышение тарифов

Киев, Пятница 11 сентября 2020 17:07
Госрегуляторслужба: унификация платы за порожний пробег - это очередное повышение тарифов
Фото: "Укрзализныця" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По подсчетам ГРС, вследствие введения в действие этого приказа стоимость железнодорожных перевозок в следующем году вырастет почти на 10%

Предложенная Мининфраструктуры унификация тарифов за перевозку порожних вагонов является очередным повышением тарифов на железнодорожные перевозки.

Об этом заявили в Государственной регуляторной службе Украины, сообщается в письме службы к премьер-министру Украины.

В ГРС сообщили, что предоставленный им для согласования проект приказа Министерства инфраструктуры "О внесении изменений к Коэффициентам, применяемым к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги", которым министерство предлагает осуществить унификацию тарифов на перевозки порожних вагонов, имеет целью повышение стоимости железнодорожных перевозок

"По результатам рассмотрения проекта приказа, а также анализа его регуляторного влияния, ГРС установила, что по сути, основной целью проекта приказа является унификация перевозки порожних вагонов, а очередное повышение стоимости железнодорожных перевозок", - отмечается в заключении.

По подсчетам ГРС, вследствие введения в действие этого приказа стоимость железнодорожных перевозок вырастет на 2,3% в текущем году и на 9,1% - в следующем.

При этом в службе подчеркнули, что повышение тарифов будет полностью возложено на отечественных производителей, которые пользуются услугами железной дороги, и приведет к росту цен на их продукцию для конечного потребителя, а также сокращение промышленного производства и экспорта в целом.

Напомним, ранее "Укрметаллургпром" обратился к НАБУ и Нацполиции по поводу коррупционных схем в "Укрзализныце", связанных с перевозкой грузов на особых условиях, предусматривающие 20% доплату за ускоренное перевозки грузов, в результате чего потери горнодобывающих предприятий превысили 50 млн долларов.

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