Фото: "Укрзалізниця" (РБК-Україна)

За підрахунками ДРС, внаслідок введення в дію цього наказу вартість залізничних перевезень наступного року зросте майже на 10%

Запропонована Мінінфраструктури уніфікація тарифів за перевезення порожніх вагонів є черговим підвищенням тарифів на залізничні перевезення.

Про це заявили в Державній регуляторній службі України, повідомляється в листі служби до прем’єр-міністра України.

В ДРС повідомили, що наданий їм для погодження проект наказу Міністерства інфраструктури "Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України та пов’язані з ними послуги", яким міністерство пропонує здійснити уніфікацію тарифів на перевезення порожніх вагонів, має на меті підвищення вартості залізничних перевезень.

"За результатами розгляду проекту наказу, а також аналізу його регуляторного впливу, ДРС встановила, що по суті, основною метою проекту наказу не є уніфікація перевезення порожніх вагонів, а чергове підвищення вартості залізничних перевезень", - зазначається у висновку.

За підрахунками ДРС, внаслідок введення в дію цього наказу вартість залізничних перевезень зросте на 2,3% поточного року, і на 9,1% - наступного.

При цьому в службі наголосили, що підвищення тарифів буде повністю покладене на вітчизняних виробників, які користуються послугами залізниці, та призведе до зростання цін на їх продукцію для кінцевого споживача, а також скорочення промислового виробництва та експорту в цілому.

Нагадаємо, раніше "Укрметалургпром" звернувся до НАБУ та Нацполіції з приводу корупційних схем в "Укрзалізниці", пов'язаних з перевезенням вантажів на особливих умовах, що передбачають 20% доплату за пришвидшене перевезення вантажів, в результаті чого втрати гірничодобувних підприємств перевищили 50 млн доларів.