Госрегуляторслужба не согласовала приказ об унификации тарифов на перевозку порожних вагонов

Государственная регуляторная служба отказала в согласовании проекта приказа Министерства инфраструктуры Украины "О внесении изменений в Коэффициенты, которые применяются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в границах Украины и связанным с ними услуги".

Об этом сообщил член наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Сергей Лещенко.

Речь идет о проекте приказа МИУ, которым предлагалось, в частности, установить единую ставку тарифа для пробега порожних вагонов всех классов.

Унификацию тарифов для разных классов вагонов предлагалось проводить в два этапа - с 1 сентября 2020 и с 1 января 2021 года.

Первый этап предусматривает выравнивание и установление единого тарифа порожнего пробега для всех классов вагонов, а второй - индексацию тарифа для всех видов грузов.

"Для УЗ повышение тарифов примерно дало бы такой результат: 4 миллиарда полные вагоны плюс 400 миллионов на порожние. Это решение вводится приказом Министерства инфраструктуры по согласованию ряда органов власти. Но даже цель-минимум не достигнута", - написал Лещенко в Facebook.

Напомним, что против унификации тарифов на перевозку порожних вагонов ранее выступили представители бизнеса.

Так, по оценкам участников Комитета по логистике Европейской Бизнес Ассоциации, в случае утверждения приказа, суммарный рост тарифов для бизнеса с 2021 года составит + 69%.

В ЕБА отмечают, что, в случае принятия этого документа, дополнительные расходы бизнеса на первом этапе составят 1,2 млрд грн/год, а на втором этапе достигнут 4-5 млрд грн/год. Эксперты Ассоциации категорически не поддержали предложенные изменения, которые создадут, по их мнению, дополнительный финансовое давление на бизнес.

Также в Ассоциации предложили ввести мораторий на любое повышение тарифов на ж/д грузоперевозки в 2020 году.