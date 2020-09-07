Держрегуляторслужба не погодила наказ про уніфікацію тарифів на перевезення порожніх вагонів

Державна регуляторна служба відмовила у погодженні проекту наказу Міністерства інфраструктури України "Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги".

Про це повідомив член наглядової ради АТ "Укрзалізниця" Сергій Лещенко.

Мова йде про проект наказу МІУ, яким пропонувалося, зокрема, встановити єдину ставку тарифу для пробігу порожніх вагонів усіх класів.

Уніфікацію тарифів для різних класів вагонів пропонувалося проводити в два етапи - з 1 вересня 2020 року і з 1 січня 2021 року.

Перший етап передбачає вирівнювання та встановлення єдиного тарифу порожнього пробігу для всіх класів вагонів, а другий - індексацію тарифу для всіх видів вантажів.

"Для УЗ підвищення тарифів приблизно дало такий результат: 4 мільярди повні вагони плюс 400 мільйонів на порожні. Це рішення вводиться наказом Міністерства інфраструктури за погодженням органів влади. Але навіть метамінімум не досягнута", - написав Лещенко в Facebook.

Нагадаємо, що проти уніфікації тарифів на перевезення порожніх вагонів раніше виступили представники бізнесу.

Так, за оцінками учасників Комітету з логістики Європейської Бізнес Асоціації, у разі затвердження наказу, сумарне зростання тарифів для бізнесу з 2021 року складе +69%.

В ЄБА зазначають, що в разі прийняття цього документа, додаткові витрати бізнесу на першому етапі складуть 1,2 млрд грн/рік, а на другому етапі досягнуто 4-5 млрд грн/рік. Експерти Асоціації категорично не підтримали запропоновані зміни, які створять, на їхню думку, додатковий фінансовий тиск на бізнес.

Також в Асоціації запропонували ввести мораторій на будь-яке підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення у 2020 році.