Госрегулирование цен на газ приведет к снижению добычи и росту цен, - Energy Club

"Применение нерыночных инструментов регулирования цены в первую очередь негативно повлияет на украинскую газодобычу, ведь компании будут вынуждены пересмотреть инвестиционные программы и объемы бурения, что приведет к увеличению импорта газа, которое приведет к дальнейшему росту цен на газ", - говорится в нем.

Energy Club отмечает, что решения Кабинета Министров нарушают ряд международных обязательств Украины, Конституцию Украины и законы "О рынке природного газа" и "О государственной помощи субъектам хозяйствования" путем ограничения конкуренции и нарушения права частной собственности из-за экспроприации газа собственной добычи.

В то же время, европейские страны используют рыночные механизмы, такие как адресные субсидии домохозяйствам и снижение налогов для уязвимых секторов бизнеса, при урегулировании тяжелой ситуации, которая возникла из-за роста цен на газ.

Также в Energy Club добавили, что такие действия правительства в отношении газодобывающего сектора распространят свой негативный результат на экономику всей страны и приведут к ухудшению инвестиционного имиджа Украины.