Держрегулювання цін на газ призведе до зниження видобутку та зростання цін, - Energy Club

"Застосування неринкових інструментів регулювання ціни насамперед негативно вплине на український газовидобуток, адже компанії будуть змушені переглянути інвестиційні програми та обсяги буріння, що призведе до збільшення імпорту газу, що призведе до подальшого зростання цін на газ", - йдеться у ньому.

Energy Club зазначає, що рішення Кабінету Міністрів порушують низку міжнародних зобов'язань України, Конституцію України та закони "Про ринок природного газу" та "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" шляхом обмеження конкуренції та порушення права приватної власності через експропріацію газу власного видобутку.

Водночас, європейські країни використовують ринкові механізми, такі як адресні субсидії домогосподарствам та зниження податків для вразливих секторів бізнесу, у врегулюванні важкої ситуації, що виникла через зростання цін на газ.

Також в Energy Club додали, що такі дії уряду щодо газодобувного сектора поширять свій негативний результат на економіку всієї країни та призведуть до погіршення інвестиційного іміджу України.