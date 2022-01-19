Держрегулювання цін на газ призведе до зниження видобутку та зростання цін, - Energy Club

Державне регулювання цін на газ призведе до збільшення імпорту газу, подальшого зростання цін та матиме негативні наслідки для всієї газовидобувної галузі України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву енергетичної спільноти Energy Club.
"Застосування неринкових інструментів регулювання ціни насамперед негативно вплине на український газовидобуток, адже компанії будуть змушені переглянути інвестиційні програми та обсяги буріння, що призведе до збільшення імпорту газу, що призведе до подальшого зростання цін на газ", - йдеться у ньому.
Energy Club зазначає, що рішення Кабінету Міністрів порушують низку міжнародних зобов'язань України, Конституцію України та закони "Про ринок природного газу" та "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" шляхом обмеження конкуренції та порушення права приватної власності через експропріацію газу власного видобутку.
Водночас, європейські країни використовують ринкові механізми, такі як адресні субсидії домогосподарствам та зниження податків для вразливих секторів бізнесу, у врегулюванні важкої ситуації, що виникла через зростання цін на газ.
Також в Energy Club додали, що такі дії уряду щодо газодобувного сектора поширять свій негативний результат на економіку всієї країни та призведуть до погіршення інвестиційного іміджу України.
Нагадаємо, 30 грудня Кабмін ухвалив постанову, якою зобов'язав приватні компанії в Україні продавати до 20% свого газу за пільговою ціною агрохолдингами та компаніями-виробниками хлібопродуктів, молочної продукції та іншого.
Пізніше Мінагрополітики оприлюднило список компаній, які мають право на пільговий газ. До списку із 6 тис. компаній увійшли найбільші агрохолдинги країни.
Асоціація газовидобувних компаній заявила, що рішення уряду про часткову експропріацію газу призведе до падіння видобутку на 1 млрд м3, а європейські трейдери відреагували на ініціативу реекспортом газу назад до Європи.