Госрегулирование цен на газ может обернуться падением добычи на 10-15% ежегодно, - эксперт

Постановления Кабинета Министров о государственном регулировании цен на газ может привести к ежегодному падению добычи на 10-15%, поскольку частные компании вынуждены будут сворачивать инвестиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора нефтегазового консультационного центра "Ньюфолк" Андрея Закревского.

"В Украине началась эпоха снижения добычи газа и ежегодно она будет падать на 10-15%, если в себестоимости не будет учтена инвестиционная составляющая", - отметил эксперт на ток-шоу Energy Freedom, организованном Energy Club.

По его словам, необходимо искать компромисс, но точно не в тех двух вещах, которые убивают добывающую отрасль.

"А это неравные правила игры, которые приведут к субсидированию и неопределенные правила игры. Вот сейчас мы уже вступили в неопределенные правила", - подчеркнул Закревский.

Также, по его мнению, государственное регулирование цен может быть использовано силовыми органами для незаконного давления на частные газдобывающие компании.

"У меня одно из образований юридическое, но я не смог разобраться в постановлении. И здесь очевидно, что теперь у силовых и контролирующих органов появляется возможность давления на добывающие компании", - заявил Закревский.