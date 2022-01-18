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Госрегулирование цен на газ может обернуться падением добычи на 10-15% ежегодно, - эксперт

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Киев, Вторник 18 января 2022 15:06
Госрегулирование цен на газ может обернуться падением добычи на 10-15% ежегодно, - эксперт Фото: газ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Постановления Кабинета Министров о государственном регулировании цен на газ может привести к ежегодному падению добычи на 10-15%, поскольку частные компании вынуждены будут сворачивать инвестиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора нефтегазового консультационного центра "Ньюфолк" Андрея Закревского.

"В Украине началась эпоха снижения добычи газа и ежегодно она будет падать на 10-15%, если в себестоимости не будет учтена инвестиционная составляющая", - отметил эксперт на ток-шоу Energy Freedom, организованном Energy Club.

По его словам, необходимо искать компромисс, но точно не в тех двух вещах, которые убивают добывающую отрасль.

"А это неравные правила игры, которые приведут к субсидированию и неопределенные правила игры. Вот сейчас мы уже вступили в неопределенные правила", - подчеркнул Закревский.

Также, по его мнению, государственное регулирование цен может быть использовано силовыми органами для незаконного давления на частные газдобывающие компании.

"У меня одно из образований юридическое, но я не смог разобраться в постановлении. И здесь очевидно, что теперь у силовых и контролирующих органов появляется возможность давления на добывающие компании", - заявил Закревский.

Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям-производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.

Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из 6000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.

Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительство о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.

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