Держрегулювання цін на газ може призвести до падіння видобутку на 10-15% щороку, - експерт

Постанови Кабінету Міністрів щодо державного регулювання цін на газ можуть призвести до щорічного падіння видобутку на 10-15%, оскільки приватні компанії змушені будуть згортати інвестиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора нафтогазового консультаційного центру "Ньюфолк" Андрія Закревського.

"В Україні почалася епоха зниження видобутку газу і щорічно вона падатиме на 10-15%, якщо в собівартості не буде врахована інвестиційна складова", - зазначив експерт на ток-шоу Energy Freedom, організованому Energy Club.

За його словами, необхідно шукати компроміс, але точно не у тих двох речах, які вбивають видобувну галузь.

"А це нерівні правила гри, які призведуть до субсидування та невизначені правила гри. Ось зараз ми вже вступили у невизначені правила", - наголосив Закревський.

Також, на його думку, державне регулювання цін може бути використане силовими органами для незаконного тиску на приватні газовидобувні компанії.

"У мене одна з освіт юридична, але я не зміг розібратися в ухвалі. І тут очевидно, що тепер у силових та контролюючих органів з'являється можливість тиску на видобувні компанії", - заявив Закревський.