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Госрегистраторов обязали подтверждать владение украинским языком

Новости » Политика    21.11.2018 - 13:38
Госрегистраторов обязали подтверждать владение украинским языком
Иллюстративное фото (УНИАН)

Правительство внесло изменение в порядок аккредитации регистраторов

Кабинет министров Украины обязал кандидатов на должность государственного регистратора подтверждать владение украинским языком. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, сегодня правительство внесло изменения в Порядок аккредитации субъектов государственной регистрации и мониторинга соответствия их требованиям аккредитации. В частности, кандидатов на должность госрегистратора обязали к заявлению в Минюст подавать помимо необходимых копий документов (копии диплома, трудовой книжки, приказа о назначении) свидетельство аттестации о свободном владении государственным языком.

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, в октябре правительство одобрило эксперимент по тестированию государственных регистраторов. По итогам тестов будут выдавать сертификаты о профессиональной компетентности. Чтобы успешно пройти тесты, нужно правильно ответить на 75% вопросов. Сертификат будет необходим для назначения на должность и восстановления доступа к реестрам. Пилотный проект продлится в течение следующих двух лет.

 

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