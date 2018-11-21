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Держреєстраторів зобов'язали підтверджувати володіння українською мовою

Новини » Політика    21.11.2018 - 13:38
Держреєстраторів зобов'язали підтверджувати володіння українською мовою
Ілюстративне фото (УНІАН)

Уряд вніс зміни до порядку акредитації реєстраторів

Кабінет міністрів України зобов'язав кандидатів на посаду державного реєстратора підтверджувати володіння українською мовою. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, сьогодні уряд вніс зміни до Порядку акредитації суб'єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності їх вимогам акредитації. Зокрема, кандидатів на посаду держреєстратора зобов'язали до заяви Мін'юст подавати крім необхідних копій документів (копії диплома, трудової книжки, наказу про призначення) свідоцтво атестації про вільне володіння державною мовою.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, у жовтні уряд схвалив експеримент з тестування державних реєстраторів. За підсумками тестів будуть видавати сертифікати про професійну компетентність. Щоб успішно пройти тести, потрібно правильно відповісти на 75% запитань. Сертифікат буде необхідний для призначення на посаду і відновлення доступу до реєстрів. Пілотний проект триватиме протягом наступних двох років.

 

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