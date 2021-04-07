Госреестр уничтоженного на Донбассе имущества. Какие компенсации могут получить пострадавшие

В Верховной раде зарегистрирован законопроект №5177 о материальной поддержке людей, потерявших жилье и имущество в результате вооруженной агрессии России . Замглавы комитета по правам человека Руслан Горбенко рассказал, на какую сумму компенсаций можно рассчитывать.

Компенсацию можно будет получить на основании заявления о возмещении убытков. Комиссия по обследованию уничтоженного и поврежденного имущества предоставит свои выводы и замечания, а комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением компенсации, примет решение.

"Компенсировать могут деньгами или предоставить недвижимость или другие активы по согласию. Также предусмотрен вариант, когда государство в пользу заявителя частично платит взнос на строительство нового жилья", - сообщил парламентарий.

На какую сумму можно рассчитывать

По словам Горбенко, решение будут принимать исходя из стоимости сооружения жилья в конкретном регионе, а также в зависимости от степени его повреждения.

"Если дом или квартира уничтожена, максимальная компенсация рассчитана на сумму 135 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то есть чуть более 321 тыс. грн", - заявил депутат.

Нардеп объяснил, что в случае, если дом окончательно не разрушен, компенсацию выплатят с учетом степени повреждения жилья, но не более чем 85 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - более 202 тысяч грн.

Кроме того, предусмотрена компенсация за поврежденные или уничтоженные нежилые помещения - от 154,6 до 237,9 тысячи грн, бытовые вещи - до 59,5 тысячи грн, транспорт - до 107 тысяч грн.