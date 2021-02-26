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У держпрограму іпотеки під 7% увійшли перші сім банків: умови кредитів

Новость на русском → П'ятниця 26 лютого 2021 16:00
У держпрограму іпотеки під 7% увійшли перші сім банків: умови кредитів Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Перші сім українських банків підписали з Фондом розвитку підприємництва угоди про компенсацію з держбюджету частини кредитної ставки до рівня 7% річних. Це державні ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, а приватні "Глобус", Мегабанк, ОТП Банк і Кредобанк.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на прес-конференції, яка транслювалася на каналі Youtube.

"На сьогодні готові підписати договори сім банків", - сказав він, відзначивши, що найближчим часом до програми приєднаються інші банки.

Згідно з даними ПриватБанку, отримати кредит під 7% можна на покупку квартири або будинку, нормативна площа яких становить 50 кв. метрів загальної площі на одну людину або сім'ю з двох осіб та 20 кв. метрів на кожного наступного члена сім'ї.

Участь у програмі можуть взяти участь українці, середньомісячний дохід яких і кожного з членів за останні шість місяців не перевищує десятикратного розміру середньої місячної заробітної плати у відповідному регіоні України.

Максимальний розмір такого кредиту обмежена сумою 2 млн грн, а вартість житла в іпотеку, не повинна перевищувати 2,5 млн грн. Отримати пільговий кредит на житло можна на термін до 20 років, а перший внесок позичальника повинен бути не менше 25% вартості житла.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів на засіданні 15 лютого вніс зміни в Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів. Постановою істотно спрощуються критерії для позичальників.

Нагадаємо, в грудні 2020 року середньозважена ефективна процентна ставка за новим іпотечними кредитами на вторинному ринку становила 14%, на первинному - 16,9%. Рік тому, в грудні 2019 року, ставки по іпотеці становили 20,6% на вторинному і 21,5% на первинному.

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