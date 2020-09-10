В Госпотребслужбе оценили возможность попадания Киева в "красную зону"

Глава столичного управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан оценил возможность попадания Киева в "красную зону" карантина. Он считает, что такой ситуации можно избежать.

Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина.

По его словам, можно избежать попадания Киева в "красную зону" карантина, если работать в очагах коронавируса.

"Если правильно будем регистрировать ситуацию и работать в очагах, то до "красной зоны" не дойдет", - пояснил Рубан.

Он подчеркнул, что надо уделять внимание очагам коронавируса, которые появляются в Киеве время от времени.

Напомним, сегодня правительство обновило карантинные зоны в Украине.

После обновления Киев попал в "оранжевую зону" карантина; РБК-Украина рассказывало, какие ограничения теперь будут действовать в столице.