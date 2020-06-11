У Держспоживслужбі оцінили ризики зараження коронавірусом на пляжах

Фото: пляж у Києві (РБК-Україна)

Перші 5 пляжів у Києві офіційно відкриються 15 червня

Вірогідність зараження коронавірусом під час відвідування пляжів мінімальна. Це стосується також зон відпочинку.

Про це РБК-Україна повідомив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

Коментуючи погіршення епідемічної ситуації в Києві і можливість посилення карантину, Рубан заявив, що пляжі в будь-якому випадку будуть працювати.

"Передача коронавірусу на пляжах і у зонах відпочинку мінімальна. Погіршення ситуації не вплине на відкриття пляжів", - зазначив чиновник.

За словами Рубана, купатися у Дніпрі та інших водоймах офіційно дозволять тільки у випадку позитивного результату лабораторних досліджень води.

"П’ять пляжів будуть точно відкриті, але рішення буде прийнято у понеділок 15 червня, тому що ми чекаємо лабораторне дослідження води, воно буде у п’ятницю. Пляжі будуть відкриті, якщо стан води відповідатиме вимогам", - наголосив Рубан.

Зазначимо, що офіційного відкриття пляжного сезону у столиці ще не відбулося. Тим не менш, вже кілька днів київські пляжі забиті людьми.

У КП "Плесо" РБК-Україна повідомили, що людей на пляжах дійсно багато.

"Ми готуємо і чистимо пляжі. Але ми не знаємо, чи придатна вода. Потрібні висновки", - зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, у Київській міській адміністрації повідомили найпоширеніший спосіб передачі коронавірусу.

Також зазначимо, що у випадку погіршення епідемічної ситуації Київ може посилити карантин.

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Автор: Роман Калиниченко