ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Держспоживслужбі оцінили ризики зараження коронавірусом на пляжах

Новини » Коронавірус     11.06.2020 - 22:02
У Держспоживслужбі оцінили ризики зараження коронавірусом на пляжах
Фото: пляж у Києві (РБК-Україна)

Перші 5 пляжів у Києві офіційно відкриються 15 червня

Вірогідність зараження коронавірусом під час відвідування пляжів мінімальна. Це стосується також зон відпочинку.

Про це РБК-Україна повідомив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

Коментуючи погіршення епідемічної ситуації в Києві і можливість посилення карантину, Рубан заявив, що пляжі в будь-якому випадку будуть працювати.

"Передача коронавірусу на пляжах і у зонах відпочинку мінімальна. Погіршення ситуації не вплине на відкриття пляжів", - зазначив чиновник.

За словами Рубана, купатися у Дніпрі та інших водоймах офіційно дозволять тільки у випадку позитивного результату лабораторних досліджень води.

"П’ять пляжів будуть точно відкриті, але рішення буде прийнято у понеділок 15 червня, тому що ми чекаємо лабораторне дослідження води, воно буде у п’ятницю. Пляжі будуть відкриті, якщо стан води відповідатиме вимогам", - наголосив Рубан.

Зазначимо, що офіційного відкриття пляжного сезону у столиці ще не відбулося. Тим не менш, вже кілька днів київські пляжі забиті людьми.

У КП "Плесо" РБК-Україна повідомили, що людей на пляжах дійсно багато.

"Ми готуємо і чистимо пляжі. Але ми не знаємо, чи придатна вода. Потрібні висновки", - зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, у Київській міській адміністрації повідомили найпоширеніший спосіб передачі коронавірусу.

Також зазначимо, що у випадку погіршення епідемічної ситуації Київ може посилити карантин.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України КиївКиївпляж
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся