Госпотребслужба проводит внутреннюю проверку из-за гибели овец, возвращенных из Турции

Фото: пострадавшие животные (facebook.com UAnimals official)

Создана рабочая группа, которая в течение двух недель должна обеспечить проведение проверки

Госпродпотребслужба проводит внутреннюю проверку ситуации с возвращением и гибелью овец, которые экспортировались в Турцию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Соответствующий приказ № 881 глава Госпродпотребслужбы подписал 29 октября 2018 года.

"В связи с возвращением груза овец в количестве 300 голов, которые были экспортированы в Турецкую Республику из Днепропетровской области, что привело к возникновению значительного общественного резонанса, и с целью проверки соблюдения требований закона "О ветеринарной медицине" и закона "О жестоком обращении с животными" Госпродпотребслужба проводит проверку указанных фактов", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что создана рабочая группа, которая в течение двух недель должна обеспечить проведение проверки соблюдения требований действующего законодательства Украины при проведении карантина и оформления документов на поголовье овец, предназначенного для экспорта в Турцию, госорганами и учреждениями, входящими в сферу управления Госпродпотребслужбы.

Напомним, в понедельник, 29 октября, зоозащитники пикетировали Госпотребслужбу в Киеве. По словам активистов, именно эта организация виновата в убийстве овец в порту Черноморска. Подчеркнем, что животных две недели держали без доступа к пище и воде.

Так, в четверг, 25 октября, стало известно, что в паромном терминале города Черноморск уже в течение почти двух недель полностью без еды и воды находятся почти 300 овец. Они оказались в ужасном положении из-за бюрократии. По словам владелицы овец Елены Севенич, ветслужба запретила вывезти их с территории терминала. Ей не выдавали разрешения на вывоз овец, так как считали, что животные могли подхватить и переносить какие-то инфекции.

Фура с овцами не имела права покинуть пределы терминала, а хозяева не имели права передать еду и питье на территорию. За два недели октября животные начали погибать.