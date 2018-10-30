Держспоживслужба проводить внутрішню перевірку через загибель овець, повернутих з Турції

Фото: постраждалі тварини (facebook.com UAnimals official)

Створена робоча група, яка впродовж двох тижнів повинна забезпечити проведення перевірки

Держпродспоживслужба проводить внутрішню перевірку ситуації із поверненням та загибеллю овець, які експортувалися у Туреччину. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.

Відповідний наказ № 881 голова Держпродспоживслужби підписав 29 жовтня 2018 року.

"У зв’язку з поверненням вантажу овець у кількості 300 голів, які були експортовані до Турецької Республіки з Дніпропетровської області, що призвело до виникнення значного суспільного резонансу, та з метою перевірки дотримання вимог закону "Про ветеринарну медицину" та закону "Про жорстоке поводження з тваринами" Держпродспоживслужба проводить перевірку зазначених фактів", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що створена робоча група, яка впродовж двох тижнів повинна забезпечити проведення перевірки дотримання вимог чинного законодавства України при проведенні карантинування та оформлення документів на поголів’я овець, призначеного для експорту до Турції, держорганами та установами, що входять до сфери управління Держспоживслужби.

Нагадаємо, у понеділок, 29 жовтня, зоозахисники пікетували Держспоживслужбу в Києві. За словами активістів, саме ця організація винна у вбивстві овець в порту Чорноморська. Підкреслимо, що тварин два тижні тримали без доступу до їжі і воді.

Так, у четвер, 25 жовтня, стало відомо, що в поромному терміналі міста Чорноморськ вже протягом майже двох тижнів повністю без їжі і води знаходяться майже 300 овець. Вони виявилися в жахливому становищі через бюрократію. За словами власниці овець Олени Севеніч, ветслужба заборонила вивезти їх з території терміналу. Їй не видавали дозволи на вивезення овець, тому що вважали, що тварини могли підхопити і переносити якісь інфекції.

Фура з вівцями не мала права покинути межі терміналу, а господарі не мали права передати їжу і питво на територію. За два тижні жовтня тварини почали гинути.