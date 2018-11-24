Госпогранслужба заявляет о росте потока через КПВВ на Донбассе

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

За сутки КПВВ на Донбассе пересекли 45,5 тысяч человек

На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе наблюдается тенденция к росту пассажирского и транспортного потока. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что пункты пропуска на линии соприкосновения функционируют в штатном режиме и открылись по графику осеннего периода. Сегодня утром в КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/40; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 0/30; "Гнутово" - 15/10.

Также сообщается, что пассажиро-транспортный поток через линию разграничения имеет тенденцию к росту. За минувшие сутки КПВВ пересекли 45500 человек и 5400 транспортных средств:

"Майорское" - 10025 человек и 1070 транспортных средств;

"Марьинка" - 9665 человек и 1520 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 9365 человек и 1675 транспортных средств;

"Гнутово" - 4760 человек и 1170 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 11725 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что Международный комитет Красного Креста доставил на оккупированный Донбасс более 380 тонн продуктовых и гигиенических наборов.