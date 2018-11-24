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Держприкордонслужба заявляє про зростання потоку через КПВВ на Донбасі

Новини » Суспільство    24.11.2018 - 10:39
Держприкордонслужба заявляє про зростання потоку через КПВВ на Донбасі
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

За добу КПВВ на Донбасі перетнули 45,5 тисяч осіб

На контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі спостерігається тенденція до збільшення пасажирського та транспортного потоку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що пункти пропуску на лінії зіткнення функціонують в штатному режимі і відкрилися за графіком осіннього періоду. Сьогодні вранці в КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/40; "Мар'їнка" - 0/40; "Новотроїцьке" - 0/30; "Гнутове" - 15/10.

Також повідомляється, що пасажиро-транспортний потік через лінію розмежування має тенденцію до зростання. За минулу добу КПВВ перетнули 45500 осіб і 5400 транспортних засобів:

  • "Майорське" - 10025 осіб і 1070 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 9665 осіб і 1520 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 9365 осіб і 1675 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 4760 осіб і 1170 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 11725 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міжнародний комітет Червоного Хреста доставив на окупований Донбас понад 380 тонн продуктових та гігієнічних наборів.

 

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