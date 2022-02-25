Українським чоловікам від 18 до 60 років заборонили виїзд закордон: які є винятки
Фото: Український прикордонник (dpsu.gov.ua)
У Державній прикордонній службі України склали список підстав, що дозволяють чоловікам призовного віку виїхати за межі держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку відомства.
В умовах воєнного стану для чоловіків у віці 18-60 років обмежено виїзд за межі України. Однак, є низка винятків, що дозволяють громадянам усе ж перетнути державний кордон.
До таких підстав належать:
- посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік, або
- висновок військово-лікарської комісії про непридатність
Також покинути Україну можуть особи, на утриманні яких перебувають
- троє і більше дітей віком до 18 років, або
- які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років, або
- на утриманні яких є дитина з інвалідністю.
А також тих, хто є:
- усиновителем
- опікуном, або
- чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції.
До слова, у столиці пронулала серія вибухів біля ТЕЦ-6 – надзвичайники виїхали на місце події.
Нагадаємо, що раніше міський голова Києва Віталій Кличко анонсував створення додаткових підрозділів територіальної оборони.