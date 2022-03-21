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Госпогранслужба предупредила о подготовке врагом провокаций в Черном море

Новина українською →
Понедельник 21 марта 2022 13:49
Госпогранслужба предупредила о подготовке врагом провокаций в Черном море Фото: Российский малый ракетный корабль "Циклон" (kchf.ru)
Автор: Антон Федорцив

Государственная пограничная служба Украины зафиксировала попытки российских военных кораблей замаскироваться, что может свидетельствовать о готовящихся атаках на гражданские суда в море.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию ГПСУ в Facebook.

Пограничники заметили, что войска РФ зарисовывают бортовые номера и названия своих кораблей в попытках избежать идентификации. ВМФ России готовятся к совершению провокаций, чтобы впоследствии переложить ответственность за них на украинские Военно-морские силы.

"Сейчас военные страны-агрессорки закрашивают на своих кораблях названия и бортовые номера. Осознавая грязные методы ведения войны рашистами, в этой акции усматривается подготовка к предстоящим провокациям в отношении гражданских судов с последующим обвинением в них украинских военных кораблей", – говорится в сообщении ГП.

В службе напомнили, что россияне под надуманными предлогами заблокировали работу украинских портов. Кроме того, они обстреляли 4 гражданских судна и препятствуют работе спасателей.

Напомним, что Вооруженные силы сорвали наступление российских оккупантов на Бровары.

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