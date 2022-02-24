Господин Путин, остановите войска, - генсек ООН обратился к России

По словам Гуткрриша, он не сразу поверил в возможное наступление российских войск на территорию Украины и в то, что действительно может произойти что-то серьезное.

"Я ошибся", - признал Гутерриш.

Он отметил, что если сегодня готовится операция по вторжению в Украину, то хотел бы обратиться к властям России.

"Господин Путин, остановите свои войска, чтобы они не напали на Украину. Дайте шанс миру. Слишком много людей уже погибли", - говорится в заявлении.