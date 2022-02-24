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Господин Путин, остановите войска, - генсек ООН обратился к России

Автор: Наталья Скороход

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал российские власти отозвать свои войска из Украины. Об этом он заявил во время заседания Совет безопасности ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания.

По словам Гуткрриша, он не сразу поверил в возможное наступление российских войск на территорию Украины и в то, что действительно может произойти что-то серьезное.

"Я ошибся", - признал Гутерриш.

Он отметил, что если сегодня готовится операция по вторжению в Украину, то хотел бы обратиться к властям России.

"Господин Путин, остановите свои войска, чтобы они не напали на Украину. Дайте шанс миру. Слишком много людей уже погибли", - говорится в заявлении.

Напомним, сейчас проходит заседание Совета Безопасности ООН. Оно касается ситуации в Украине.

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