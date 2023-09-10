Господар Євро-2024 звільнив головного тренера після ганьби зі збірною Японії

Німецький футбольний союз після п'яти матчів поспіль без перемог відправив у відставку керманича національної команди Ганса-Дітера Фліка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

58-річний фахівець втратив посаду після ганебної поразки від Японії (1:4) у Вольфсбурзі. Ця поразка стала третьою поспіль для Бундестіму та четвертою в останніх п'яти поєдинках.

Флік працював зі збірною з липня 2021 року. Під його керівництвом Німеччина не змогла вийти з групи на ЧС-2022 у Катарі, пропустивши вперед японців та іспанців. Однак, пріоритетом для нього залишалася підготовка до чемпіонату Європи 2024 року.

Німеччина стане господарем континентальної першості. Як наслідок, Бундестім отримала путівку на турнір напряму та готується до змагань через контрольні матчі. Проте, після Мундіалю німці виграли лише один спаринг – із Перу (2:0).

Хто такий Гансі Флік

Уродженець Гайдельберга, найкращі роки ігрової кар'єри провів у мюнхенській "Баварії". Завоював 4 чемпіонські титули, Кубок і Суперкубок Німеччини з "ротен".

Тренерську діяльність розпочав паралельно зі завершенням кар'єри у складі "Вікторії" з Бамменталя. Пізніше тренував "Хоффенхайм", а в 2006-2014 рр. був асистентом Йоахіма Льова в збірній Німеччини. У 2019-2021 рр. працював із "Баварією".

Привів мюнхенців до треблу в сезоні 2019/20 (Бундесліга, Кубок Німеччини, Ліга чемпіонів). Згодом виграв Суперкубок Німеччини, Суперкубок УЄФА, Клубний ЧС-2020 та ще один чемпіонський титул.