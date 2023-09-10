Хозяйка Евро-2024 уволила главного тренера после позора со сборной Японии
Немецкий футбольный союз после пяти матчей подряд без побед отправил в отставку наставника национальной команды Ханса-Дитера Флика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
58-летний специалист потерял должность после позорного поражения от Японии (1:4) в Вольфсбурге. Это поражение стало третьим подряд для Бундестима и четвертым в последних пяти поединках.
Флик работал со сборной с июля 2021 года. Под его руководством Германия не смогла выйти из группы на ЧМ-2022 в Катаре, пропустив вперед японцев и испанцев. Однако приоритетом для него оставалась подготовка к чемпионату Европы 2024 года.
Германия станет хозяином континентального первенства. Как следствие, Бундестим получила прямую путевку на турнир и готовится к соревнованиям посредством контрольных матчей. Однако после Мундиаля немцы выиграли только один спарринг – с Перу (2:0).
Кто такой Ханси Флик
Уроженец Гайдельберга, лучшие годы игровой карьеры провел в мюнхенской "Баварии". Завоевал 4 чемпионских титула, Кубок и Суперкубок Германии с "ротен".
Тренерскую деятельность начал параллельно с завершением карьеры в составе "Виктории" из Бамменталя. Позже тренировал "Хоффенхайм", а в 2006-2014 гг. был ассистентом Йоахима Лева в сборной Германии. В 2019-2021 гг. работал с "Баварией".
Привел мюнхенцев к треблу в сезоне 2019/20 (Бундеслига, Кубок Германии, Лига чемпионов). Затем выиграл Суперкубок Германии, Суперкубок УЕФА, Клубный ЧМ-2020 и еще один чемпионский титул.
К слову, накануне сборная Украины расписала боевую ничью с Англией в отборе к Евро-2024.
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