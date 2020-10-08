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Госпитализированных с COVID-19 в сентябре стало больше на 34%

Украина, Четверг 08 октября 2020 12:42
Госпитализированных с COVID-19 в сентябре стало больше на 34%
Фото: врач (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Число госпитализированных с COVID-19 в сентябре выросло на 34% по сравнению с августом. За апрель-сентябрь в медучреждения всего госпитализировали 71 611 пациентов с коронавирусной болезнью.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Количество госпитализированных в сентябре по сравнению с августом выросло на 34%. В частности, в сентябре были госпитализированы 23 143 пациента, из них 4073 пациента получили помощь в условиях интенсивной терапии, 249 пациентов были подключены к аппарату ИВЛ", - указано в сообщении.

Отмечается, что больше всего пациентов с COVID-19 госпитализировали в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Днепропетровской областях и в Киеве.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине сейчас в больницах находится более 20 тысяч человек с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19.

Как писало РБК-Украина, данные Министерства здравоохранения свидетельствуют, что в Украине в четырех областях больничные койки заполнены на более чем 70%.

Так, за сутки в Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирус - заболели 5397 человек. Это первый раз, когда в стране было выявлено более 5 тысяч случаев.

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