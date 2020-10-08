Госпіталізованих з COVID-19 у вересні стало більше на 34%

Фото: лікар (Віталій Носач/РБК-Україна)

Число госпіталізованих з COVID-19 у вересні зросло на 34% у порівнянні з серпнем. За квітень-вересень до медзакладів усього госпіталізували 71 611 пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

"Кількість госпіталізованих у вересні порівняно з серпнем зросла на 34%. Зокрема, у вересні було госпіталізовано 23 143 пацієнта, з них 4 073 пацієнта отримали допомогу в умовах інтенсивної терапії, 249 пацієнтів було підключено до апарату ШВЛ", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що найбільше пацієнтів з COVID-19 госпіталізували у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Дніпропетровській областях та у Києві.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні зараз в лікарнях перебуває понад 20 тисяч осіб з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19.

Як писало РБК-Україна, дані Міністерства охорони здоров'я свідчать, що в Україні в чотирьох областях лікарняні ліжка заповнені на більш ніж 70%.

Так, за добу в Україні зафіксували новий антирекорд по коронавірусу - захворіли 5 397 осіб. Це перший раз, коли в країні виявили понад 5 тисяч випадків.