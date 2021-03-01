Госпіталізованого принца Філіпа перевели до іншої лікарні

Чоловік королеви Британії герцог Единбурзький Філіп сьогодні залишив лікарню Edward VII King в Лондоні та відправився до іншого медзакладу. Принц Філіп продовжить лікуватися у лікарні Святого Варфоломія.

Про це повідомив телеканал Sky News з посиланням на заяву Букінгемського палацу.

Медики лікарні Святого Варфоломія продовжать лікувати принца Філіпа від інфекції, від якої саме - невідомо, але стверджують, що це не коронавірус.

"Герцог Единбурзький сьогодні був переведений з лікарні Edward VII King в лікарню Святого Варфоломія, де лікарі продовжать лікувати його від інфекції, а також проводити аналізи та спостереження за раніше існуючим захворюванням серця", - наводить телеканал заяву палацу.

У Букінгемському палаці додали, що чоловік королеви комфортно себе почуває та реагує на лікування, але, як очікується, залишиться у лікарні щонайменше до кінця тижня.

Ніхто не бачив, коли принц Філіп залишав лікарню Edward VII King, оскільки його заховали від сторонніх очей.