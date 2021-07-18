Госпитализированного президента Бразилии выписали из больницы

Президенту Бразилии Жаиру Болсонару разрешили покинуть больницу, в которую его госпитализировали из-за непрекращающейся икоты. Врачи разрешили бразильскому президенту лечиться в амбулаторно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Больница Vila Nova Star, в которую госпитализировали Болсонару, заявила, что президент Бразилии останется под наблюдением бригады медиков, но уже в амбулаторных условиях.

Бразильский президент, которому на сегодня 66 лет, попал в больницу города Сан-Паулу для лечения непроходимости кишечника после ножевого ранения, полученного в 2018 году. Болсонару не понадобилось операционное вмешательство.

В субботу, 17 июля, во время онлайн-мероприятия президент Бразилии заявил, что ему уже лучше и он хочет вернуться к работе.

"Я не могу дождаться, чтобы вернуться к работе", - сказал он.