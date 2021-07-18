ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Госпитализированного президента Бразилии выписали из больницы

Новина українською →
Бразилия, Воскресенье 18 июля 2021 16:51
Госпитализированного президента Бразилии выписали из больницы Фото: Жаир Болсонару, президент Бразилии (flickr.com/palaciodoplanalto)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президенту Бразилии Жаиру Болсонару разрешили покинуть больницу, в которую его госпитализировали из-за непрекращающейся икоты. Врачи разрешили бразильскому президенту лечиться в амбулаторно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Больница Vila Nova Star, в которую госпитализировали Болсонару, заявила, что президент Бразилии останется под наблюдением бригады медиков, но уже в амбулаторных условиях.

Бразильский президент, которому на сегодня 66 лет, попал в больницу города Сан-Паулу для лечения непроходимости кишечника после ножевого ранения, полученного в 2018 году. Болсонару не понадобилось операционное вмешательство.

В субботу, 17 июля, во время онлайн-мероприятия президент Бразилии заявил, что ему уже лучше и он хочет вернуться к работе.

"Я не могу дождаться, чтобы вернуться к работе", - сказал он.

Читайте РБК-Украина в Google News
президент бразилии Бразилия больница лечение
NEWS
В Сумской области неизвестные напали на украинских пограничников
В Сумской области неизвестные напали на украинских пограничников
DAILY
Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания