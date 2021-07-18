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Госпіталізованого президента Бразилії виписали з лікарні

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Бразилія, Неділя 18 липня 2021 16:51
Госпіталізованого президента Бразилії виписали з лікарні Фото: Жаїр Болсонару, президент Бразилії (flickr.com/palaciodoplanalto)
Автор: Дмитро Левицький

Президенту Бразилії Жаїру Болсонару дозволили залишити лікарню, до якої його госпіталізували через неспинну гикавку. Лікарі дозволили бразильському президенту лікуватися в амбулаторно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Лікарня Vila Nova Star, до якої госпіталізували Болсонару, заявила, що президент Бразилії залишиться під наглядом бригади медиків, але вже в амбулаторних умовах.

Бразильський президент, якому на сьогодні 66 років, потрапив до лікарні міста Сан-Паулу для лікування непрохідності кишечника після ножового поранення, отриманого у 2018 році. Болсонару не знадобилося операційне втручання.

В суботу, 17 липня, під час онлайн-заходу президент Бразилії заявив, що йому вже краще і він хоче повернутися до роботи.

"Я не можу дочекатися, щоб повернутися до роботи", - сказав він.

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