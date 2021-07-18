Госпіталізованого президента Бразилії виписали з лікарні

Президенту Бразилії Жаїру Болсонару дозволили залишити лікарню, до якої його госпіталізували через неспинну гикавку. Лікарі дозволили бразильському президенту лікуватися в амбулаторно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Лікарня Vila Nova Star, до якої госпіталізували Болсонару, заявила, що президент Бразилії залишиться під наглядом бригади медиків, але вже в амбулаторних умовах.

Бразильський президент, якому на сьогодні 66 років, потрапив до лікарні міста Сан-Паулу для лікування непрохідності кишечника після ножового поранення, отриманого у 2018 році. Болсонару не знадобилося операційне втручання.

В суботу, 17 липня, під час онлайн-заходу президент Бразилії заявив, що йому вже краще і він хоче повернутися до роботи.

"Я не можу дочекатися, щоб повернутися до роботи", - сказав він.