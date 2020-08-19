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Госпереворот в Мали: закрывают границы и вводят комендантский час

Среда 19 августа 2020 14:51
Госпереворот в Мали: закрывают границы и вводят комендантский час
Фото: военные Мали (cfr.org)
Автор: Андрей Козловский

Ваге заявил, что "в разумные сроки" в стране будут проведены новые выборы

Сегодня, 19 августа, военные, которые свергли власть Мали, образовали национальный комитет спасения народа. Представители комитета приняли решение закрыть все внешние границы страны и ввести комендантский час ночью.

Об этом сообщает BBC

Таким образом, от сегодняшнего дня все воздушные и наземные границы страны закрыты до дальнейшего уведомления, а комендантский час действует с 21:00 до 05:00.

Начальник штаба ВВС Мали полковник Исмаэль Ваге пригласил все оппозиционные группы, которые призывали к реформам, вступить в переговорный процесс. Он должен привести к новым выборам.

Напомним, в последние недели в Мали проходили акции протеста против президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и его премьер-министра Бубу Сиссе. Накануне также демонстранты начали собираться на площади Независимости для продолжения протестов.

Ранее РБК-Украина писало, что во вторник, 18 августа, в Мали произошла попытка государственного переворота, в результате мятежа были арестованы Кейта и Сиссе.

После этого президент Мали заявил, что уходит в отставку и распускает парламент.

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