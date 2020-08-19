ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Держпереворот в Малі: закривають кордони та вводять комендантську годину

Середа 19 серпня 2020 14:51
Держпереворот в Малі: закривають кордони та вводять комендантську годину
Фото: військові Малі (cfr.org)
Автор: Андрій Козловський

Ваге заявив, що "в розумні терміни" у країні будуть проведені нові вибори

Сьогодні, 19 серпня, військові, які повалили владу Малі, утворили національний комітет порятунку народу. Представники комітету прийняли рішення закрити всі зовнішні кордони країни та ввести комендантську годину вночі.

Про це повідомляє BBC

Таким чином, від сьогодні всі повітряні та наземні кордони країни закриті до подальшого повідомлення, а комендантська година діє з 21:00 до 05:00.

Начальник штабу ВПС Малі полковник Ісмаель Ваге запросив усі опозиційні групи, які закликали до реформ, вступити в переговорний процес, який повинен привести до нових виборів.

Нагадаємо, в останні тижні в Малі проходили акції протесту проти президента країни Ібрагіма Бубакара Кейта і його прем'єр-міністр Бубу Сіссе. Напередодні також демонстранти почали збиратися на площі Незалежності для продовження протестів.

Раніше РБК-Україна писало, що у вівторок, 18 серпня, в Малі відбулася спроба державного перевороту, в результаті заколоту були заарештовані Кейта і Сіссе.

Після цього президент Малі заявив, що йде у відставку і розпускає парламент.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Мали
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся