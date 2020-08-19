Держпереворот в Малі: закривають кордони та вводять комендантську годину

Фото: військові Малі (cfr.org)

Ваге заявив, що "в розумні терміни" у країні будуть проведені нові вибори

Сьогодні, 19 серпня, військові, які повалили владу Малі, утворили національний комітет порятунку народу. Представники комітету прийняли рішення закрити всі зовнішні кордони країни та ввести комендантську годину вночі.

Про це повідомляє BBC

Таким чином, від сьогодні всі повітряні та наземні кордони країни закриті до подальшого повідомлення, а комендантська година діє з 21:00 до 05:00.

Начальник штабу ВПС Малі полковник Ісмаель Ваге запросив усі опозиційні групи, які закликали до реформ, вступити в переговорний процес, який повинен привести до нових виборів.

Нагадаємо, в останні тижні в Малі проходили акції протесту проти президента країни Ібрагіма Бубакара Кейта і його прем'єр-міністр Бубу Сіссе. Напередодні також демонстранти почали збиратися на площі Незалежності для продовження протестів.

Раніше РБК-Україна писало, що у вівторок, 18 серпня, в Малі відбулася спроба державного перевороту, в результаті заколоту були заарештовані Кейта і Сіссе.

Після цього президент Малі заявив, що йде у відставку і розпускає парламент.