Госпереворот в Гвинее: президент страны Альфа Конде арестован мятежниками, - Guineenews

По данным источников издания, Конде арестован спецназом, которое возглавляет полковник Мамади Думбуй. Также отмечается, что в руках мятежников находятся и другие высокопоставленные лица правительства.

В соцсетях появились первые после попытки госпереворота кадры президента Гвинеи Конде в окружении вооруженных военных.

Лидер военных мятежников в Гвинее заявил о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ страны.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Власти Гвинеи подтверждают нападение на резиденцию президента страны, но охрана главы отразила атаку мятежников.