Госпереворот в Гвинее: президент страны Альфа Конде арестован мятежниками, - Guineenews

Утром 5 сентября в Гвинее произошла попытка государственного переворота под предводительством полковника Мамади Думбуя. В результате мятежа арестован президент страны Альфа Конде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guineenews.
По данным источников издания, Конде арестован спецназом, которое возглавляет полковник Мамади Думбуй. Также отмечается, что в руках мятежников находятся и другие высокопоставленные лица правительства.
В соцсетях появились первые после попытки госпереворота кадры президента Гвинеи Конде в окружении вооруженных военных.
Лидер военных мятежников в Гвинее заявил о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ страны.
Официального подтверждения этой информации пока нет. Власти Гвинеи подтверждают нападение на резиденцию президента страны, но охрана главы отразила атаку мятежников.