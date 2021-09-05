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Госпереворот в Гвинее: президент страны Альфа Конде арестован мятежниками, - Guineenews

Автор: Дмитрий Кузнецов

Утром 5 сентября в Гвинее произошла попытка государственного переворота под предводительством полковника Мамади Думбуя. В результате мятежа арестован президент страны Альфа Конде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guineenews.

По данным источников издания, Конде арестован спецназом, которое возглавляет полковник Мамади Думбуй. Также отмечается, что в руках мятежников находятся и другие высокопоставленные лица правительства.

В соцсетях появились первые после попытки госпереворота кадры президента Гвинеи Конде в окружении вооруженных военных.

Лидер военных мятежников в Гвинее заявил о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ страны.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Власти Гвинеи подтверждают нападение на резиденцию президента страны, но охрана главы отразила атаку мятежников.

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ГвинеяГоспереворот